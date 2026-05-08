Кремль: Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС РФ продолжит работу с МОК по вопросу возвращения страны в «олимпийскую семью»

Президент России Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая Европейский союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инициатором сворачивания отношений между Россией и ЕС «до нуля» был именно Брюссель.

Песков отметил, что Москва не намерена сама инициировать контакты с Евросоюзом.

«Да, будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось (президентом РФ Владимиром) Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», - подчеркнул представитель Кремля.

Россия продолжит работу с МОК

Говоря о спортивной повестке, представитель Кремля сообщил, что Россия продолжит работу с Международным олимпийским комитетом по вопросу возвращения страны в «олимпийскую семью». Песков отметил, что Москва разочарована решением МОК сохранить ограничения для российских спортсменов и в целом сожалеет об этом. Он добавил, что работа по возвращению спортсменов будет проводиться на уровне отдельных федераций.

Аккредитация журналистов

Комментируя организацию работы СМИ на параде, Песков подчеркнул, что парад Победы на Красной площади в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен и состав журналистов. «У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония несколько ограниченная, то ограничен и состав журналистов», - отметил он.

По словам Пескова, Кремль не отзывал ни у кого из журналистов аккредитации на парад Победы. «Я еще раз повторяю: ни у кого не была отозвана аккредитация. Я только что объяснил, что ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась, это неверная формулировка. Международные агентства будут там присутствовать, международные агентства будут получать видеосигнал, поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее, нет», - заявил он.