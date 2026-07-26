Ранее информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на источник

Кремль отреагировал на сообщения о диалоге Украины и США по «перемирию в небе» Ранее информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на источник

В Кремле считают «преждевременным» комментировать публикации о переговорах США и Украиной по возможному прекращению боевых действий в воздухе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому пока что-то комментировать преждевременно», — ответил Песков, которого цитирует Интерфакс.

Ранее информацию об этом распространил Reuters со ссылкой на источник. Инициативу, по данным агентства, Киев и Вашингтон планируют представить российским властям в рамках нового раунда мирных инициатив.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, писал Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.