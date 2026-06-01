Кремль обвинил Францию в «пиратстве» из-за задержания танкера «Тагор» в Атлантике

Marina Mussa
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Задержание французскими властями танкера, следовавшего из России, является незаконным и граничит с международным пиратством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с задержанием нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», - сказал Песков.
Он отметил, что Россия принимает меры для обеспечения сохранности своих грузов.
По словам Пескова, Москва «продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта».
Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, следовавший из России.
По словам Макрона, речь идет о нефтяном танкере Tagor, в отношении которого действуют международные санкции.