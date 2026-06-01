Кремль обвинил Францию в «пиратстве» из-за задержания танкера «Тагор» в Атлантике Москва «продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта» - Песков

Задержание французскими властями танкера, следовавшего из России, является незаконным и граничит с международным пиратством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с задержанием нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», - сказал Песков.

Он отметил, что Россия принимает меры для обеспечения сохранности своих грузов.

По словам Пескова, Москва «продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта».

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, следовавший из России.

По словам Макрона, речь идет о нефтяном танкере Tagor, в отношении которого действуют международные санкции.