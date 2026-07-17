Кремль: Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Marina Mussa
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и категорически отвергает утверждения о возможном влиянии на американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию «среди угроз избирательному процессу в Соединенных Штатах».
По словам Пескова, подобные заявления основаны на неподтвержденной и обезличенной информации американских спецслужб.
Он напомнил, что ранее в США проводились расследования, посвященные предполагаемому российскому вмешательству в выборы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, американские следственные органы и парламентские комиссии не установили фактов, подтверждающих влияние Москвы на ход голосования.
Песков подчеркнул, что эти выводы были сделаны не российской стороной, а американскими государственными структурами.
«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы также рассчитываем, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши», - заявил представитель Кремля.