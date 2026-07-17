Подобные заявления основаны на «неподтвержденной и обезличенной информации» американских спецслужб - Дмитрий Песков

Кремль: Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США Подобные заявления основаны на «неподтвержденной и обезличенной информации» американских спецслужб - Дмитрий Песков

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и категорически отвергает утверждения о возможном влиянии на американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию «среди угроз избирательному процессу в Соединенных Штатах».

По словам Пескова, подобные заявления основаны на неподтвержденной и обезличенной информации американских спецслужб.

Он напомнил, что ранее в США проводились расследования, посвященные предполагаемому российскому вмешательству в выборы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, американские следственные органы и парламентские комиссии не установили фактов, подтверждающих влияние Москвы на ход голосования.

Песков подчеркнул, что эти выводы были сделаны не российской стороной, а американскими государственными структурами.

«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы также рассчитываем, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши», - заявил представитель Кремля.