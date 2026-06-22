Кремль: Москва не ожидает смены курса Лондона после ухода Стармера Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что новый премьер Британии изменит курс Лондона в отношении Москвы

Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли приведет к изменению позиции Лондона по отношению к Москве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Стармер не запомнится России какими-либо заметными шагами в двусторонних отношениях, поскольку выступал за сохранение контактов на «нулевом уровне».

«Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше. Но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений», - заявил Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что британский премьер-министр «никак не зарекомендовал себя» с точки зрения российско-британских связей.

«Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится», - подчеркнул Песков.

Путин и Лукашенко обсудят заявления Зеленского в адрес Минска

Песков также сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют провести контакты. Одной из тем могут стать заявления Владимира Зеленского в адрес Минска.

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», - сказал представитель Кремля.

Комментируя заявления Зеленского на счет техники на территории Беларуси, Песков назвал такие заявления агрессивными. «Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», = заявил он.

По словам Пескова, у Москвы нет сомнений в том, что руководство Беларуси способно обеспечить суверенитет страны. «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси, сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Москва и Белград обсуждали ситуацию вокруг NiS

Еще одной темой брифинга стала сербская нефтяная компания «Нефтяная индустрия Сербии» - NiS. Песков подтвердил, что Москва и Белград обсуждали вопрос продажи доли «Газпрома» в компании, однако подчеркнул, что речь идет о коммерческих контактах. «Были контакты. В том числе и с сербами, с сербскими визави», - сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что содержание таких переговоров не должно быть публичным. «Но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным», - добавил Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму

Песков также заявил, что ведется напряженная работа для восстановления обеспечения населения топливом в Крыму.

«Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом», - добавил Песков.