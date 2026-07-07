Кремль: Москва надеется на успешность усилий США в мирном урегулировании в Украине Российская сторона продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по рабочим каналам - Дмитрий Песков

Москва надеется на успешность усилий США по переводу ситуации вокруг Украины в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ во вторник, 7 июля.

По словам представителя Кремля, российская сторона продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по рабочим каналам. «Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами, и мы надеемся, что их усилия, усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития, все-таки увенчаются успехом», - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к политико-дипломатическому урегулированию. «По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого», - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков заявил, что переход ситуации вокруг Украины на мирную траекторию зависит от позиции Киева. По его словам, для этого украинская сторона должна проявить готовность к принятию необходимых решений. «Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда Киев проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования.

Песков подчеркнул, что для Москвы предпочтительным остается урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Однако, по его словам, при отсутствии готовности Киева к мирному процессу РФ пойдет до полного достижения поставленных целей.

«Для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. В отсутствие готовности Киева заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», - заявил представитель Кремля.

Комментируя возможные новые поставки вооружений Украине со стороны НАТО, Песков отметил, что такие шаги не смогут помешать РФ.

«Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению военной операции до достижения целей», - сказал он.

Песков также заявил, что заявления в адрес России, звучавшие в процессе подготовки к саммиту НАТО, «носили конфронтационный характер». «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера», - отметил представитель Кремля.

Отдельно Песков заявил, что Москва будет внимательно отслеживать информацию, поступающую с саммита НАТО в Анкаре. «Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», - сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона будет оценивать итоговые документы, заявления и решения, которые будут приняты по итогам саммита и двусторонних встреч на его полях.

«Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях», - отметил представитель Кремля.