Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопросы безопасности, ситуацию вокруг украинских дронов и участие РФ в Венецианской биеннале

Кремль: в Москве будут «внимательно следить» за саммитом «коалиции желающих» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопросы безопасности, ситуацию вокруг украинских дронов и участие РФ в Венецианской биеннале

Москва будет «внимательно» следить за саммитом «коалиции желающих», который пройдет в Париже 13 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в понедельник, 13 июля.

«Будем следить очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно», - сказал Песков.

Комментируя деятельность объединения, представитель Кремля назвал его «коалицией подстрекателей войны» и изложил позицию Москвы относительно целей участников встречи.

По его словам, эти государства, по его оценке, «ошибочно считают возможным нанести России стратегическое поражение и поддерживают продолжение конфликта».

Отвечая на вопрос о возможном использовании воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками, Песков заявил, что российские военные и спецслужбы отслеживают маршруты полета беспилотников.

«Наши военные, наши специальные службы видят, что, откуда летит и как летит. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», - сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия не намерена предоставлять какие-либо доказательства по этому вопросу и подчеркнул, что тема публикации подобных материалов «не находится в фокусе Кремля».

Кроме того, пресс-секретарь президента России выразил признательность организаторам Венецианской биеннале за открытие российского павильона. Песков также заявил, что Россия сожалеет о продолжающихся, по его словам, попытках Запада «аннулировать российскую культуру».