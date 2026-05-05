Командующий ВС Эстонии: РФ может восстановить боеспособность к 2027 году

Россия в следующем году может восстановить способность к ведению боевых действий, в связи с чем Эстонии необходимо повысить уровень собственной готовности. Об этом говорится в докладе Сил обороны Эстонии, посвященном итогам прошлого года.

В докладе отмечается, что опыт конфликта в Украине необходимо интегрировать в подготовку армии, поскольку он позволяет достигать высокоэффективных результатов при меньших затратах. Среди новых систем, упомянутых в документе, названы и беспилотные системы.

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, слова которого приводятся в докладе, заявил, что нынешние тенденции указывают на то, что конфликт в Украине «не завершится результатом, при котором Россия будет лишена способности проводить операции против Эстонии».

Мерило отметил, что надежда президента России Владимира Путина «оставаться у власти зависит от сохранения страны в состоянии войны».

По словам командующего, после выхода из конфликта в Украине Россия восстановит свою военную готовность. Это, как отметил Мерило, будет означать, что «Москва начнет искать новые цели и готовить почву для дестабилизирующих действий против них».

Мерило подчеркнул, что в 2027 году Россия восстановит способность к ведению боевых действий и, «если появится благоприятная возможность, применит военную силу».

Он указал, что ситуация в сфере безопасности, вероятно, будет ухудшаться. При этом, по его словам, прямое нападение не является неизбежным, однако ни один сценарий нельзя исключать.

Мерило также заявил, что классической подготовки уже недостаточно и необходимо усиливать сдерживание. По его словам, видение Сил обороны Эстонии быть «готовыми к победе» направлено на предотвращение войны, а в случае ее начала на то, чтобы остановить ее с самого начала и победить.

Как сообщали ранее эстонские СМИ, недавно в стране приняли законы, упрощающие взятие на вооружение новых БПЛА, а также по созданию многоуровневой системы противодействия дронам.

В апреле 2026 года в разведке Эстонии отметили, что сейчас не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.