Ираклий Кобахидзе находится в Ереване для участия в саммите ЕПС

Кобахидзе заявил о «растущем значении» Грузии для Европы

Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Армению, передают грузинские СМИ.

Глава грузинского правительства находится в Ереване, где примет участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества.

Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.

"Мы соединяем семь стран с Черным морем и, соответственно, с Западом в экономическом и торговом отношении. Естественно, мы будем активно это обсуждать. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности", – приводятся слова Кобахидзе.

Премьер отметил, что намерен использовать саммит и для двусторонних встреч с европейскими лидерами.