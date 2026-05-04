Кобахидзе заявил о «растущем значении» Грузии для Европы

Abdulrahman Yusupov
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Армению, передают грузинские СМИ.
Глава грузинского правительства находится в Ереване, где примет участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества.
Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.
"Мы соединяем семь стран с Черным морем и, соответственно, с Западом в экономическом и торговом отношении. Естественно, мы будем активно это обсуждать. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности", – приводятся слова Кобахидзе.
Премьер отметил, что намерен использовать саммит и для двусторонних встреч с европейскими лидерами.