Украина призвала международных партнеров использовать разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных систем Patriot и ракет к ним после массированной ночной атаки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X во вторник, 2 июня.

По его словам, за ночь по Украине были выпущены 656 беспилотников и 73 ракеты, в результате чего погибли не менее 12 человек, в том числе дети, сотни мирных жителей получили ранения.

Сибига заявил, что партнеры Украины должны «не только осуждать» подобные атаки, но и переходить к конкретным действиям.

В числе первоочередных шагов глава украинской дипломатии назвал использование разблокированного Европейского фонда мира для финансирования программы PURL, а также закупки дополнительных систем Patriot и ракет для Украины.

Он также призвал продвигать создание антибаллистической коалиции и увеличивать инвестиции в дальнобойные возможности Украины.

Кроме того, Сибига заявил о необходимости усилить давление на Москву за счет новых санкций, запретов на поездки для участников боевых действий, полного использования замороженных российских активов и дальнейшей изоляции.

Глава МИД Украины также призвал к «давно назревшим стратегическим шагам», в том числе к открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз.

По словам Сибиги, атаки по украинским городам не позволят Москве добиться своих целей, а цена для российского руководства будет только расти.

«Единственный выход для Путина - немедленно прекратить эту войну», - написал министр.

Сибига подчеркнул, что мирные усилия смогут добиться результата только в том случае, если будут подкреплены реальным давлением на Москву.