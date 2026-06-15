Представитель МИД Ирана Бекаи заявил, что, несмотря на рамочную договоренность в отношении США сохраняется «глубокое недоверие»

Иран: прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью договоренности с США Представитель МИД Ирана Бекаи заявил, что, несмотря на рамочную договоренность в отношении США сохраняется «глубокое недоверие»

Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью договоренности, достигнутой с США. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Бекаи на пресс-конференции в Тегеране прокомментировал договоренность, достигнутую между США и Ираном.

«Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью договоренности с США», - сказал Бекаи.

Рассказывая о деталях договоренности, он отметил, что размораживание иранских активов, доступ к которым был ограничен или заблокирован, а также компенсация ущерба, причиненного войной, являются двумя ключевыми элементами соглашения.

По словам Бекаи, администрация США взяла на себя обязательство предпринять необходимые шаги по обоим направлениям.

«Открытие доступа к заблокированным иранским активам не означает, что США осуществляют какой-либо новый платеж Ирану. Речь идет о признании права Ирана на активы, которые уже принадлежат ему. Этот вопрос имеет большое значение, и необходимые механизмы были запланированы именно в этом направлении», - заявил он.

Обратив внимание на важность компенсации военного ущерба для Тегерана, Бекаи сказал, что требование компенсации является одним из законных требований иранского народа. «Эта война была незаконной, и в ее ходе были совершены многочисленные военные преступления. Иран продолжит требовать возмещения этого ущерба, и данный вопрос также включен в меморандум о взаимопонимании», - отметил министр.

Бекаи подчеркнул, что, несмотря на рамочную договоренность, направленную на прекращение войны, в отношении США сохраняется «глубокое недоверие».

Указав, что снятие санкций с Ирана было предметом всех переговоров с США, Бекаи продолжил, что согласно этому меморандуму о взаимопонимании, США будут обязаны отменить все первичные и вторичные санкции. «Кроме того, предусматривается отмена санкций Совета Безопасности ООН, а также соответствующих решений Международного агентства по атомной энергии. Эти вопросы, наряду с ядерной тематикой, начнут обсуждаться со следующего дня после подписания меморандума и в течение 60 дней должны быть доведены до окончательного согласования», - заявил он.

Говоря об экономическом измерении договоренности, Бекаи заявил, что в тексте меморандума также содержится пункт об отмене ограничений на продажу иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. По его словам, после подписания меморандума в пятницу эти препятствия должны быть немедленно устранены, что позволит Ирану без каких-либо ограничений или проблем продавать нефть, нефтехимическую продукцию и нефтепродукты.

Бекаи отметил, что ядерная деятельность Ирана не включена в текст договоренности. По его словам, вопросы, касающиеся ядерной деятельности и снятия санкций, будут рассматриваться в течение 60 дней после подписания документа.

Он также добавил, что подробная информация о подписании меморандума о взаимопонимании будет предоставлена позднее.