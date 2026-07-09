Глава турецкого государства на полях 36-го саммита НАТО в Анкаре провел ряд встреч с руководителями стран-членов и структур ЕС

Интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана на саммите НАТО Глава турецкого государства на полях 36-го саммита НАТО в Анкаре провел ряд встреч с руководителями стран-членов и структур ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО провел двусторонние встречи с лидерами, в числе которых были президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент Словакии Петер Пеллегрини и канцлер Германии Фридрих Мерц,.

Эрдоган вел интенсивную дипломатическую деятельность на 36-м саммите глав государств и правительств стран НАТО, который проходил в президентском комплексе а Анкаре.

Приняв 6 июля премьер-министра Болгарии Румена Радева, президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются по многим направлениям и что ведется работа по развитию сотрудничества во многих областях, в первую очередь в сфере торговли, транспорта, оборонной промышленности и энергетики.

По его словам, турки, проживающие в Болгарии, укрепляют связи между двумя странами, и выразил удовлетворение тем, что Болгария также с особой внимательностью подходит к этому вопросу.

В тот же день президент Эрдоган встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и подчеркнул, что на саммите НАТО в Анкаре будет важно обсудить целый ряд вопросов — от коллективной обороны до расширения сотрудничества между союзниками в сфере оборонной промышленности.

В первый день саммита Эрдоган принял премьер-министра Канады Марка Карни и заявил, что активизация усилий по развитию отношений между Турцией и Канадой в новом периоде во многих областях, в первую очередь в сфере торговли, безопасности, оборонной промышленности и энергетики, а также реализация потенциала сотрудничества принесут пользу обеим странам.

Президент Эрдоган отметил, что Турция выступает за укрепление европейского компонента НАТО, однако это не может заменить «трансатлантическую связь», и подчеркнул необходимость вовлечения союзников, не являющихся членами Европейского союза (ЕС), в оборонные инициативы ЕС.

В тот же день Эрдоган встретился с президентом Финляндии Стуббом. Шдава государства подчеркнул, что активизация торговых отношений между Турцией и Финляндией вызывает удовлетворение, и что они будут продолжать работу по развитию сотрудничества.

Обратив внимание на важность решительного проявления солидарности альянса на саммите НАТО в Анкаре, Эрдоган заявил, что нельзя игнорировать потенциальный вклад Турции в Стратегию безопасности ЕС. Он добавил, что усилия ЕС по обеспечению стабильности и безопасности в Европе должны носить характер, дополняющий деятельность НАТО.

Эрдоган, подчеркнув, что Турция прилагает усилия для урегулирования конфликтов как в Иране, так и на Украине путем диалога, заявил, что Турция прилагает усилия для обеспечения постоянного перемирия в Газе и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в этот регион.

⁠Президент США Трамп был встречен с официальными почестями

Президент Эрдоган встретил президента США Дональда Трампа, совершающего свой первый официальный визит в Турцию, в аэропорту Анкары, а затем принял гостя в Президентском комплексе с официальной церемонией «типа A+».

Отвечая на вопросы журналистов перед встречей один на один, Эрдоган подчеркнул важность этого визита.

«То, что сегодня в Анкаре проходит саммит лидеров НАТО и все лидеры в данный момент собрались в нашей стране, а завтра они будут вместе с моим уважаемым другом господином Трампом, придаст нам дополнительную силу. Еще раз говорю им: «Добро пожаловать!»», - сказал он.

Отвечая на вопрос о поставках двигателей для истребителей F-35 и KAAN, президент Эрдоган заявил: «Вопрос об F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с США ранее. Нам пообещали предоставить все пять самолетов. У нас также есть отдельное обещание по этому поводу от господина Трампа. Я знаю, что в ходе переговоров, которые мы проведем на саммите лидеров, мы сможем убедиться в том, что ранее полученное от них обещание по F-35 будет позитивно реализовано в будущем. Господин Трамп всегда держит слово. Я верю, что и на этом саммите лидеров будет принято благоприятное решение по вопросу F-35».

Затем лидеры возглавили переговоры на уровне делегаций. Президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган устроили ужин и прием в честь лидеров и их супруг, участвующих в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

По прибытии в Президентский комплекс приглашенные лидеры были встречены маршами в исполнении оркестра «Мехтеран» Министерства национальной обороны.

Перед ужином супруги Эрдоган сфотографировались с гостями на семейном фото и угостили их блюдами турецкой кухни.

⁠Состоялась встреча глав государств и правительств

На второй день саммита президент Эрдоган встретил лидеров, прибывших в Кюллийе на пленарное заседание, и сфотографировался с каждым из них по отдельности. После официальной церемонии приветствия была сделана групповая фотография.

На фотографии справа от президента Эрдогана стоял премьер-министр Албании Эди Рама, а слева — генеральный секретарь НАТО Рютте.

Затем лидеры перешли на встречу глав государств и правительств. Эрдоган вошёл в зал, беседуя с премьер-министром Албании Рамой. Перед началом встречи президент Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан и глава MİT Ибрагим Калын некоторое время беседовали с президентом США Трампом.

После встречи Эрдоган провёл переговоры с президентом Франции Макроном и заявил, что настало время повысить цели взаимной торговли между Турцией и Францией, а также что они будут и впредь прилагать усилия для развития сотрудничества во всех сферах.

Президент Эрдоган, отметив, что они надеются на то, что Исламабадское соглашение по Ирану будет способствовать установлению мира в регионе, подчеркнул, что Турция настроенa оптимистично, но с осторожностью, и что необходимо проявлять бдительность в отношении провокаций.

После встречи с Макроном президент Эрдоган принял премьер-министра Италии Джорджу Мелони и подчеркнул важность работы по развитию сотрудничества между Турцией и Италией во многих областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности, инвестиций, энергетики и торговли.

Встретившись также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Эрдоган отметил, что продвижение сотрудничества между Турцией и Германией во многих областях, в первую очередь в оборонной промышленности и торговле, отвечает интересам обеих стран.

Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении действий и провокаций, которые могут сорвать соглашение между Ираном и США, и что Турция будет продолжать работать на благо прочного мира.

⁠Подписан Документ о партнерстве в области безопасности и обороны с Соединённым Королевством

Эрдоган, встретившись с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил, что сотрудничество и тесный диалог между Турцией и Соединённым Королевством имеют большое значение, и что в новом периоде они продолжат развивать отношения между двумя странами, предпринимая соответствующие шаги.

В ходе встречи лидеры подписали Документ о партнерстве в области безопасности и обороны между Турцией и Соединённым Королевством.

Документ подтверждает твёрдые обязательства Турции и Соединённого Королевства в отношении взаимной обороны и Североатлантического договора.

Президент Эрдоган также провел встречу с президентом Сирии Ахмедом Шараа.

В ходе встречи Эрдоган отметил, что усилия по развитию сотрудничества между Турцией и Сирией будут продолжаться и усиливаться, и что Турция будет и впредь стоять на стороне сирийского народа. Президент Эрдоган подчеркнул, что для восстановления Сирии жизненно важно, чтобы страна оставалась в стороне от конфликтов в регионе.

Эрдоган ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных СМИ на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров.

Затем президент Эрдоган встретился за рабочим обедом с председателем Совета Европейского союза (ЕС) Антонио Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметив, что Турция на протяжении многих лет является кандидатом в члены ЕС и участником Таможенного союза, а также что благодаря предпринятым шагам она превратилась в важный производственный центр в Европе, президент подчеркнул, что интегрированная структура экономик усиливает конкурентоспособность Европы на мировом рынке, и что вполне естественно ожидать, что планируемые ЕС меры в сфере торговли и инвестиций будут распространяться и на Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Анкаре с премьер-министром Черногории Милойко Спажичем, президентом Словакии Петером Пеллегрини и премьер-министром Албании Эди Рамой.