Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - два самых близких друг другу государства в мире

Турция и Азербайджан — два самых близких друг другу государства в мире.Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, передают азербайджанские СМИ.

«Турция и Азербайджан — два самых близких друг другу государства в мире. Если посмотреть на уровень политических, экономических, энергетических и транспортных связей, а также отношений между людьми, то, вероятно, в мире трудно найти две другие страны, которые были бы так же близки друг другу, как Турция и Азербайджан, настолько поддерживали друг друга и дружили. Это большое достояние для наших народов и государств. Вместе мы сильнее»,-сказал он.

По словам президента, это также является важным фактором с точки зрения региональной стабильности и сотрудничества, в том числе транспортных связей. «В то же время это играет важную роль и в обеспечении безопасности. Ведь пять лет назад здесь, в Шуше, мы вместе с Президентом Турции подписали Шушинскую декларацию, и этот документ вывел наши отношения на уровень союзничества. Таким образом, мы не только братья и друзья, но и союзники», - сказал глава государства.

«Отношения между Турцией и Азербайджаном представляют собой модель, которую следует изучать и брать за пример соседним странам. Соседние страны должны выстраивать отношения по примеру Турции и Азербайджана. Если с одним из нас случится беда или несчастье, другой со всей своей мощью, включая военный потенциал, встанет на защиту своего брата»,-сказал президент.

Говоря о ситуации в области безопасности, глава государства с сожалением отметил, что «сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. «Мы не читаем об этом в книгах — мы видим это в реальной жизни»,-сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что в повестке дня Азербайджана еще много вопросов, глава государства отметил: «Одним словом, мы должны расширять наши возможности, укреплять нашу оборону, отстаивать наши национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран».

Он подчеркнул, что Азербайджан хочет, чтобы на его границах в «ближайшее время воцарился мир». Глава государства подчеркнул, что мир не должен основываться исключительно на чьих-то претензиях или повестке дня какой-либо одной стороны. «Международное право является универсальной платформой для установления мира. В ходе конфликта с Арменией мы всегда выступали в защиту международного права», - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев коснулся темы конфликта в регионе (Иран–США – прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам. «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность»,-сказал он.

Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству Пакистана.

В ходе выступления Ильхам Алиев поделился своим мнением о конфликте между Россией и Украиной. «Думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая»,-сказал он.

Глава государства также затронул тему Зангезурского коридора, подчеркнув, что это «важный проект».По его словам, «они (руководство США — прим. ред.) поняли, что Зангезурский коридор — важный проект, поскольку он соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном».

«Они работали очень эффективно, сумев объяснить Армении, что этот мир нужен и самой Армении. Конечно же, во время исторической встречи в Белом доме Президент Трамп вместе со мной и Премьер-министром Армении подписал совместное заявление. В то же время министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение», — подчеркнул глава государства.

Касаясь темы поставок энергоресурсов, президент Азербайджана отметил, что Баку начали поставки газа в Сирию, откуда может поставлять газ и в соседние страны.

«В наших контактах с европейскими партнерами мы доносим до их сведения, что нам нужны долгосрочные контракты и что необходимо совместными усилиями расширять существующую газотранспортную систему», - отметил глава государства.