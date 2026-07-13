Ильхам Алиев назвал Турцию и Азербайджан двумя самыми близкими друг другу государствами в мире

Турция и Азербайджан — два самых близких друг другу государства в мире. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, передают азербайджанские СМИ, отвечая на вопрос Юсуфа Озхана - заместителя генерального директора и главного редактора агентства «Анадолу».

«Турция и Азербайджан — два самых близких друг другу государства в мире. Если посмотреть на уровень политических, экономических, энергетических и транспортных связей, а также отношений между людьми, то, вероятно, в мире трудно найти две другие страны, которые были бы так же близки друг другу, как Турция и Азербайджан, настолько поддерживали друг друга и дружили. Это большое достояние для наших народов и государств. Вместе мы сильнее»,-сказал он.

По словам президента, это также является важным фактором с точки зрения региональной стабильности и сотрудничества, в том числе транспортных связей. «В то же время это играет важную роль и в обеспечении безопасности. Ведь пять лет назад здесь, в Шуше, мы вместе с Президентом Турции подписали Шушинскую декларацию, и этот документ вывел наши отношения на уровень союзничества. Таким образом, мы не только братья и друзья, но и союзники», - сказал глава государства.

«Отношения между Турцией и Азербайджаном представляют собой модель, которую следует изучать и брать за пример соседним странам. Соседние страны должны выстраивать отношения по примеру Турции и Азербайджана. Если с одним из нас случится беда или несчастье, другой со всей своей мощью, включая военный потенциал, встанет на защиту своего брата»,-сказал президент.

Президент Азербайджана отметил, что наличие общего происхождения или принадлежность к одной языковой семье само по себе не создает прочную основу для отношений между государствами.

«Напротив, мы порой видим, как народы, говорящие практически на одном языке, воюют друг с другом. Мы также становимся свидетелями того, как люди, исповедующие одну религию, убивают друг друга. Поэтому отношения между Турцией и Азербайджаном - это модель, которую должны изучать и брать за пример соседние страны. Соседи должны выстраивать отношения так же, как Турция и Азербайджан», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также коснулся вопросов международных перевозок, отметив, что на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился.

По словам Алиева, значение Азербайджана как транзитного узла с каждым днем возрастает.«Мы были готовы к увеличению объемов грузоперевозок. Сейчас мы еще больше расширяем наши возможности. Пропускная способность нашего порта на Каспии, который уже является крупнейшим торговым портом региона и способен обрабатывать 15 млн тонн грузов, будет увеличена до 25 млн тонн. Кроме того, на нашей судоверфи строятся десять судов для перевозки грузов из Европы и в Европу», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что тесные связи Азербайджана со странами Центральной Азии и Европейской комиссией, а также географическое положение республики между этими двумя направлениями обеспечивают ей значительное преимущество.«Разумеется, это преимущество также укрепляет политика Азербайджана, которая всегда основывалась на сотрудничестве, готовности учитывать обеспокоенности наших соседей и их готовности учитывать наши обеспокоенности», - сказал президент.

Сегодня в Шуше открылся IV Глобальный медиафорум. Двухдневное мероприятие в этом году проходит под девизом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».

В форуме участвуют около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 53 стран. Среди участников - около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций, а также представители примерно 10 международных организаций и компаний.



