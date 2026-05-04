Ильхам Алиев: Азербайджан сохраняет приверженность мирному процессу

Азербайджан остается привержен мирному процессу, «несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая в онлайн-формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают», - добавил азербайджанский лидер.

Напомнив, что в августе прошлого года лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию в Белом доме в Вашингтоне, глава государства подчеркнул, что после достижения мира Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения, которые были введены в отношении Армении с начала 1990-х годов.

По его словам, еще одним достижением мира является транспортная связность. «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, а также станет частью Среднего коридора»,-сказал он.

Глава государства также добавил, что Азербайджан и Армения уже ощущают практические выгоды от мира. Он напомнил, что через территорию Азербайджана в Армению доставлено 28 тыс. тонн грузов.

«Мы живем в мире всего девять месяцев и учимся жить в мире»,-сказал он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что впервые начались поставки азербайджанских нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива — в Армению. Он отметил, что на данный момент в эту страну экспортировано 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов.

Политик указал, что Азербайджан и Армения остаются приверженными мирной повестке, несмотря на все попытки определенных сил воспрепятствовать мирному процессу.

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением в стране саммита Европейского политического сообщества.

Алиев также раскритиковал Европейский парламент. Он отметил, что не все европейские институты демонстрируют такой же подход, как Европейская комиссия, в поддержке армяно-азербайджанского мирного процесса.

По словам президента, одним из таких институтов являются Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года и до января 2024 года в отношении национальной делегации не применялись ограничения.

«Кстати, я сам, будучи тогда главой азербайджанской делегации и депутатом парламента, был одним из активных членов ПАСЕ. До января 2024 года в отношении нашей делегации никогда не применялись ограничения в Совете Европы. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы самостоятельно реализовали четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые еще в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 30 лет. Однако спустя четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации.К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода modus operandi (ред. способ действия, образ действия) ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе недопустимы», - подчеркнул президент Азербайджана.

Говоря о Европарламенте, президент отметил, что эта структура вместо поддержки мирного процесса занимается его подрывом. По его словам, с мая 2021 года, то есть спустя шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, по 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбления и недостоверную информацию в адрес Азербайджана.

«Только представьте: 14 резолюций за пять лет - это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом. Вместо того чтобы заниматься фундаментальными проблемами некоторых стран-членов, такими как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность и проблемы бездомных, Европейский парламент делает Азербайджан мишенью, распространяя клевету и ложь. Причина в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности. В ответ парламент Азербайджана 1 мая официально принял решение приостановить сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее «Евронест», - сказал Ильхам Алиев.

«Учитывая, что на саммитах Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и озабоченностями, я хотел проинформировать коллег о происходящем в этом вопросе, чтобы избежать дезинформации и манипуляций относительно принятого решения», - добавил он.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан поддержал проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

По словам президента, на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой он сообщил, что присоединится к работе саммита в Ереване в онлайн-формате.«Во время визита Антониу Кошты в Азербайджан менее двух месяцев назад мы обсудили мое участие в саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в видеоформате. Я хотел бы также сообщить, что во время моей встречи с Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они спросили мое мнение об идее организации саммита в мае 2026 года в Армении.Я поддержал эту инициативу и, в свою очередь, предложил для сохранения сбалансированного подхода провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято, поэтому я приглашаю членов EПC посетить Азербайджан в мае 2028 года. И, кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией – реальность», - сказал глава государства.