Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы

Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, в Парламентской ассамблее Совета Европы раньше была другая обстановка.

«Сожалею, что произошло именно так. В 2001 году, будучи депутатом парламента Азербайджана, я возглавлял нашу делегацию. Я проработал там два года. Ежегодно проводилось четыре сессии. В 2023 году мы, воспользовавшись своим законным правом, освободили от оккупации территории, остававшиеся под контролем сепаратистов. Однако для того, чтобы наказать Азербайджан, были приняты соответствующие резолюции», - заявил президент.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан также не голосовал за судей Европейского суда по правам человека."Поэтому мы не признаем их решения. Мы не голосовали за этих судей, уже два года мы подвергаемся дискриминации. Я открыто заявляю, что Азербайджан полностью рассматривает возможность выхода из организации. Речь идет не только о приостановлении или замораживании членства - мы однозначно рассматриваем вопрос о полном выходе из этой структуры. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого и попытаться найти выход из сложившейся ситуации.В этом парламенте звучат очень сомнительные ультимативные решения в адрес Азербайджана. Это совершенно неприемлемо. Это не наши решения, поскольку они лишили нас права голоса. Это произошло без каких-либо легитимных оснований. Они должны восстановить право голоса нашей делегации. После этого делегация Азербайджана вернется. Мы не предпринимали никаких ошибочных шагов. Они приняли несправедливое решение. Поэтому они должны отступить и признать свои ошибки. Во многих случаях я выражал свою обеспокоенность«,-сказал он.

«Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю»,-отметил он.

«Мы не хотим вступать в конфронтацию, особенно когда речь идет о регулярных нападках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента на Азербайджан. Повторяю: они предпринимают против нас необоснованные шаги. Можно сказать, это какая-то одержимость с их стороны», — подчеркнул глава государства.

Говоря о ситуации в области безопасности, глава государства с сожалением отметил, что «сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. „Мы не читаем об этом в книгах — мы видим это в реальной жизни“:-сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что в повестке дня Азербайджана еще много вопросов, глава государства отметил: «Одним словом, мы должны расширять наши возможности, укреплять нашу оборону, отстаивать наши национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран».

Он подчеркнул, что Азербайджан хочет, чтобы на его границах в «ближайшее время воцарился мир». Глава государства подчеркнул, что мир не должен основываться исключительно на чьих-то претензиях или повестке дня какой-либо одной стороны. «Международное право является универсальной платформой для установления мира. В ходе конфликта с Арменией мы всегда выступали в защиту международного права», - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев коснулся темы конфликта в регионе (Иран–США – прим. ред.) и обратился с призывом к соседним странам. «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность»,-сказал он.

Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству Пакистана.

В ходе выступления Ильхам Алиев поделился своим мнением о конфликте между Россией и Украиной. «Думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая»,-сказал он.

Глава государства также затронул тему Зангезурского коридора, подчеркнув, что это «важный проект».По его словам, «они (руководство США — прим. ред.) поняли, что Зангезурский коридор — важный проект, поскольку он соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном».

«Они работали очень эффективно, сумев объяснить Армении, что этот мир нужен и самой Армении. Конечно же, во время исторической встречи в Белом доме Президент Трамп вместе со мной и Премьер-министром Армении подписал совместное заявление. В то же время министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение», — подчеркнул глава государства.

Касаясь темы поставок энергоресурсов, президент Азербайджана отметил, что Баку начали поставки газа в Сирию, откуда может поставлять газ и в соседние страны.

«В наших контактах с европейскими партнерами мы доносим до их сведения, что нам нужны долгосрочные контракты и что необходимо совместными усилиями расширять существующую газотранспортную систему», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что «Южный Кавказ изменился, причем кардинально». «И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война»,-констатировал он.

Глава государства отметил, что эта война «сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и закаменелыми». «Ну а дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктуют необходимость переосмысления вообще и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом», - подчеркнул президент.

Он акцентировал, что Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы. «Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились. Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги. Не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан объединяются в единое экономическое и политическое пространство. Глава государства отметил, что это имеет огромное значение с точки зрения осуществления проектов в сфере транспортного сообщения, транспорта и логистики.

В ходе выступления на Ильхам Алиев также затронул вопрос о реформах в Организации Объединенных Наций.Он отметил, что Азербайджан призван сыграть свою роль в этом вопросе, глава государства сказал. «Как председатель Движения неприсоединения, мы выдвинули свой вариант реформ. Ведь реформа должна быть комплексной и показательной. Наше предложение заключается в том, чтобы Движению неприсоединения было представлено на ротационной основе одно постоянное место, с возможностью председателя Движения обладать правом вето. Еще одно место следует выделить Организации исламского сотрудничества, поскольку мусульманские страны в организации не представлены. Это место тоже должно заниматься на ротационной основе. Наконец, еще одно место следует выделить Африканскому союзу, который должен представлять действующий на тот момент председатель Союза. Вот это был бы справедливый подход в Совете Безопасности»,-сказал президент