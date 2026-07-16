Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме

В четверг, 16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Государства Палестина Мухаммеда Мустафу.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, глава государства выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Мухаммеда Мустафы в Баку внесет вклад в укрепление братских отношений между Азербайджаном и Палестиной.

Президент Азербайджана подчеркнул, что поддерживает создание независимого и суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мухаммед Мустафа передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Махмуду Аббасу. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит Махмуда Аббаса в Азербайджан, а также свои встречи с ним в рамках международных мероприятий.

Мухаммед Мустафа сообщил, что в настоящее время в Палестине сложилась сложная ситуация. Он выразил надежду, что с помощью друзей им удастся выйти из этой ситуации. В этой связи он выразил признательность главе азербайджанского государства за поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине, в том числе намерение в качестве гуманитарной поддержки построить в Палестине среднюю школу.

В ходе беседы открытие представительского офиса Азербайджана в городе Рамаллах, а также покрытие азербайджанским государством расходов на содержание посольства Палестины в Баку были расценены как показатель высокого уровня двусторонних отношений.

На встрече было отмечено, что по итогам проведенных в 2013 году в Азербайджане «Конференции по созданию Исламской сети финансовой безопасности» и «Конференции стран-доноров по финансированию секторального плана развития города Иерусалима» Азербайджан оказал Палестине финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов. Подчеркнуто, что наша страна также оказывает помощь Палестине через организацию ООН UNRWA.

Был высоко оценен тот факт, что в Азербайджане обучаются 37 палестинских студентов, 23 из них - по «Международному образовательному гранту имени Гейдара Алиева».

Премьер-министр выразил признательность главе азербайджанского государства за это.

В ходе беседы обсуждался вопрос экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Палестины в Азербайджан на льготных условиях, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.