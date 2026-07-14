Ильхам Алиев: азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с тем, что азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются.

Как сообщают азербайджаснкие госСМИ, об этом Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

По его словам, политические контакты Баку и Братиславы приобретают регулярный характер.

Глава государства отметил, что динамичное развитие отношений свидетельствует о намерениях обеих сторон.

Он подчеркнул, что сегодня азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне. Глава государства отметил, что взаимные визиты наглядно демонстрируют это.

Президент также указал, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха.«Сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гервенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом», - сказал глава государства.

Петер Пеллегрини в свою очередь отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Словакией превращается в конкретные проекты.

По его словам, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Словакией не ограничивает лишь официальными документами или формальными дипломатическими отношениями, обе страны являются настоящими друзьями, и существует много перспективных сфер, которые партнеры могут предложить друг другу.

«Словакия намерена строить искреннее сотрудничество с партнерами, и Азербайджан является именно таким партнером. Азербайджан является гарантом стабильности и развития, ключевым игроком региона, а также местом, где соединяются региональные транспортные маршруты и узлы», – добавил он.

Во вторник, 14 июля, в Шуше состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.