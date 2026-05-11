Зеленский: Умеров обсудил в США возможные форматы встреч на уровне лидеров для завершения войны По словам президента Украины, также обсуждался вопрос обмена пленными

Глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров обсудил в США, где встречался с представителями президента Дональда Трампа, обмен пленными и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны с Россией.

Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.

«Продолжаем фактически ежедневно быть в коммуникации с представителями Соединенных Штатов. Сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности», - указал Зеленский.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны», - добавил президент.

По словам главы государства, отдельно и детально Рустем Умеров доложил по контактам со странами, которые заинтересованы в в соглашениях по БПЛА (Drone Deals) с Украиной. «Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу. Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям – необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты», - отметил Зеленский.

«Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы вскоре откроем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью света. Готовим новости – позитивные для Украины», - рассказал Зеленский.