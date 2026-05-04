Зеленский: Украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая Президент Украины выступил на саммите ЕПС в Ереване

Украинские БПЛА могут стать фактором, который повлияет на проведение парада 9 мая в Москве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Его слова прозвучали во время выступления на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Россия объявила парад к 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это будет впервые, если это действительно так, за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны также могут прилететь на этот парад. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше, - приводят слова Зеленского украинские СМИ.

Вместе с тем, вновь призвал «усилить давление» на Россию, в том числе посредством санкций. Глава государства «выразил благодарность» Европейскому Союзу за введение 20-го пакета ограничительных мер против Москвы.

Президент Украины также выразил надежду, что мир между Арменией и Азербайджаном будет устойчивым.

«Конечно, я должен начать с этого. Это очень важно. Мы желаем Армении и Азербайджану только мира, конечно, устойчивого, всеобъемлющего, долгосрочного мира. Мы желаем этого вам, господин премьер-министр (Армении), мы желаем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мы желаем обоим вашим народам», - сказал Зеленский.