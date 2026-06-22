Зеленский: украинские дроны будут преодолевать более 3000 км Президент Украины заявил, что Киев намерен усиливать удары по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет усиливать удары по территории России. Об этом глава государства сказал в интервью украинской ТСН, передают местные СМИ.

По словам Зеленского, это «справедливый ответ на ежедневные атаки России».

По словам президента, Украина наращивает удары по объектам, которые «поддерживают военную инфраструктуру» РФ. «Мы находимся на этапе, когда наш ВПК, наши Силы обороны, наше производство начали именно этот процесс – возвращение войны... Это будет. Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет»,-сказал он.

Зеленский в интервью заявил о недавнкм ударе по НПЗ в Тюменской области РФ на расстоянии 2070 км. Согласно заявлению президента, в Украине уже создали новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3000 км: «Это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем»,-сказал украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что Украина направила Беларуси требование прекратить использование или техническую поддержку ретрансляторов, которые могут способствовать «работе российских и иранских дронов».

По словам президента, Минск получал от Киева «предупреждения» по различным каналам.

Зеленский добавил, что если «Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, то это сделает Украина в течение недели».