Зеленский: Украина готовит санкции против причастных к "вывозу украинского зерна"

Украина готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые участвуют, как утверждает украинская сторона, в незаконном вывозе зерна с временно оккупированных территорий и его последующей продаже за рубежом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и зерна, украденного Россией. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», - написал глава государства в Телеграме.



Украинская сторона, по его словам, уже предприняла дипломатические шаги для предотвращения подобных случаев, однако «очередное судно не было остановлено».



Глава государства отметил, что поручил МИД Украины проинформировать всех международных партнеров о ситуации.

Также Украина планирует координацию с европейскими партнерами для расширения санкционных списков и включения в них всех причастных к этой схеме физических и юридических лиц.



«Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждой страной. Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в том числе в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шаги, которые ослабляют двусторонние отношения», - добавил украинский лидер.

В понедельник, 27 апреля, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста в связи с судном, загруженным украинским зерном, которое по утверждениям украинской стороны «было похищено Россией с оккупированных территорий».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети американской компании X.

«Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна подрывать их»: - написал министр.

По словам политика, трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего похищенный груз в Хайфу.

«Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предупреждаем Израиль о недопустимости принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям» - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига добавил, что в связи с этим «мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД завтра утром (28 апреля -АА) для вручения ноты протеста и требования принятия соответствующих мер».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который через социальные сети предостерег Тель-Авив от шагов, способных навредить двусторонним отношениям, обвинив Израиль в приеме зерна, якобы «похищенного Россией у Украины».

В публикации в социальной сети американской компании X Саар отметил, что утверждения о том, что судно с зерном, якобы «похищенным у Украины», прибыло в израильский порт Хайфа, не подкреплены доказательствами.

Обращаясь к своему украинскому коллеге, Саар заявил: «Дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся через Twitter или СМИ».

Он подчеркнул, что Киев пока не представил доказательств в поддержку своих обвинений, добавив: «Вы даже не обратились с запросом о правовой помощи, прежде чем прибегнуть к СМИ и социальным сетям».

Саар также сообщил, что данный инцидент будет изучен.