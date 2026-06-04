Президент Украины выступил с обращением по случаю Международного дня невинных детей – жертв агрессии, отмечаемого 4 июня

Зеленский: с начала конфликта в Украине погибли свыше 700 детей Президент Украины выступил с обращением по случаю Международного дня невинных детей – жертв агрессии, отмечаемого 4 июня

В Украине за период полномасштабного конфликта с РФ погибли 707 детей. Об том сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение главы государства было распространено по случаю Международного дня невинных детей – жертв агрессии, отмечаемого 4 июня

«С начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев», – написал президент в телеграм-канале.

Зеленский заявил, что «Россия должна понести ответственность за эти преступления».

По данным МВД Украины, в результате вооруженного конфликта с РФ «по меньшей мере 707 украинских детей были убиты, 2548 – ранены, 2317 – считаются пропавшими без вести».