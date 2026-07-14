По его словам, чтобы «противостоять этой угрозе», Украина работает над системами противоракетной и противовоздушной обороны

Зеленский: РФ готовится запускать баллистические ракеты на 5000 километров По его словам, чтобы «противостоять этой угрозе», Украина работает над системами противоракетной и противовоздушной обороны

Российские баллистические ракеты вскоре смогут достигать 5000 км. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BFMTV перед вылетом в Париж, передают украинские СМИ.

По его словам, чтобы «противостоять этой угрозе», Украина работает над системами противоракетной и противовоздушной обороны.

"Мы не слишком много о них говорим, потому что все еще проводим их испытания, но приоритетом является самооборона", – сказал Зеленский.

По его словам, этот проект будет полностью европейским, посокльку Украина будет работать совместно с Францией, Швецией, Данией, Италией, Норвегией и другими странами.

"Всего восемь стран, которые могут поделиться многими деталями. Это как Lego, баллистический Lego. У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город. Вот почему Европе нужна собственная противоракетная оборона. Она будет дешевле "Патриотов" и должна быть похожей", – подчеркнул он.

Также президент Украины сообщил, что если испытания пройдут успешно, то "эта новая система появится уже в 2026 году", и она будет "фантастической и очень полезной".

"Если мы хотим безопасной Европы с очень мощным воздушным щитом не только для некоторых, но и для всех, кто-то должен будет платить, кто-то должен будет производить, кто-то должен будет продавать. И это правильный путь. Я надеюсь, что мы добьемся успеха", – заявил Зеленский.