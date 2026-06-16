Ключевыми темами стали укрепление воздушной обороны Украины и продвижение дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта

Зеленский провел переговоры с Макроном и Мерцем на полях саммита G7 Ключевыми темами стали укрепление воздушной обороны Украины и продвижение дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 во французском Эвиане провел серию встреч с лидерами стран-партнеров, обсудив усиление украинской противовоздушной обороны и ситуацию на фронте.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале во вторник, 16 июня, переговоры на саммите начались со встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Встречи на саммите G7 во Франции начались содержательно», - отметил украинский лидер.

По его словам, ключевыми темами стали укрепление воздушной обороны Украины и продвижение дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.

«Самое важное - усилить ПВО Украины и продвинуть дипломатию, чтобы Россия завершила войну. Нужен мир», - подчеркнул Зеленский.

Отдельные переговоры украинский лидер провел с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.



По словам Зеленского, стороны обсудили оборонную поддержку Киева, прежде всего дальнейшее усиление ПВО, ситуацию на линии фронта, а также результаты украинских дальнобойных ударов.

Кроме того, Зеленский и Мерц затронули реализацию договоренностей, достигнутых в формате G7 - Украина.

«Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию», - заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Германию за поддержку и лидерство в защите мирных жителей от массированных российских атак, а также за содействие европейскому курсу Украины.

Позднее президент Украины вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Зеленский отметил, что координация позиций с Вашингтоном остается важной частью украинской дипломатии.