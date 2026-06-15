Зеленский призвал G7 «усилить давление на РФ»

В Киеве и Харькове продолжается ликвидация последствий ночных ударов ВС РФ.Об этом заявил в соцсетях президент Владимир Зеленский, комментируя последствия масштабного удара РФ по Украине.

По его словам, в ночь на 15 июня только по Киеву российские войска нанесли удар 60 ракетами.

Глава государства добавил, что на данный момент уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате удара по столице.

«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора», – сказал Зеленский.

В Харькове, по словам президента, РФ повторно атаковала объект, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий удара. Президент отметил, что в результате российского удара по Харькову погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

В Днепре, как отметил Зеленский,нанесен удар по железнодорожной станции, колледжу и предприятию. Кроме того, противник атаковал этой ночью Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Николаевскую области.

"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной", – заявил президент.