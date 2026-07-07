Президент Украины заявил, что Киев делает ставку на контроль над небом и дальние удары

Зеленский пригрозил расширить удары дронами по Москве и Петербургу Президент Украины заявил, что Киев делает ставку на контроль над небом и дальние удары

В Москву и Санкт-Петербург могут полететь «тысячи дронов», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Текст заявиления опубликовала пресс-служба украинского лидера в Telegram-канале во вторник, 7 июля.

По словам Зеленского, момент, когда в Москву будет прилетать «не сто дронов, а тысяча», станет «новой страницей» на пути к окончанию конфликта.

«Когда в Москву будет прилетать не сто дронов, а тысяча и когда он [президент РФ Владимир Путин] это будет чувствовать и видеть, ему будут советовать переехать куда-то за Урал. Это будет момент как новая страница на пути к окончанию войны», - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что удары по глубокому тылу России имеют большое значение. По его словам, Москва и Санкт-Петербург являются двумя центральными городами, где живут российские элиты и принимаются решения.

«Туда будет долетать, потому что именно там они принимают решения убивать нас», - сказал президент Украины.

Сейчас идет «борьба за небо»



Говоря о текущей ситуации на фронте, Зеленский заявил, что характер конфликта меняется. По его словам, украинские военные «своими жизнями остановили войну на поле боя», а линия соприкосновения почти не движется.

«Война идет, но фронт уже не движется. Когда фронт почти не движется и на море враг не может зайти, остается небо», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас идет «борьба за небо», назвав это изменением приоритетов конфликта. По его словам, Украина «переходит в небо» и уже становится там конкурентом.

При этом украинский президент признал, что одной из главных проблем для Киева остается противодействие баллистическим ракетам. Он заявил, что Украина не была готова к такой угрозе, не имела антибаллистических программ и соответствующего советского наследия.

«У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть», - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, в нынешних условиях решающим фактором станет борьба за небо. Он заявил, что Киев сможет продолжать ее при поддержке партнеров и сохранении устойчивости на линии фронта.

«Если партнеры не бросят Украину с деньгами для устойчивости, если наши ребята выдержат и будут держать поле боя, и каждый километр будет стоить русским десятки, а то и сотни тысяч личного состава, тогда мы будем бороться за небо. Потому что небо и будет решающим в этой войне», - заявил Зеленский.



Зеленский рассказал о так называемой «Крымской операции»

Он также рассказал о так называемой «Крымской операции». По словам Зеленского, речь идет о дальних и средних ударах, с помощью которых Украина замедляла «милитаризацию Крыма».

Президент Украины заявил, что ударам подвергались военные базы, склады, объекты ПВО, площадки, с которых взлетают самолеты, а также логистика и топливно-энергетический комплекс.

«Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое операционно контролировать небо в конкретной точке, в конкретное время», - сказал он.

По словам Зеленского, к действиям в Крыму Украина перешла после ударов по Новороссийску и другим объектам энергетики и портовой инфраструктуры России.

Он утверждает, что «российский бизнес начал понимать, что Россия не выигрывает войну, теряет время и деньги, а также надежду на захват Украины».

Зеленский подчеркнул, что дальние удары имели и продолжают иметь серьезное влияние, однако эта работа требует постоянных усилий.

«Герои - те, кто на фронте. А мы все, все государство, должны подносить снаряды. Если так будет, мы принесем справедливый и сильный мир для Украины. Это и есть победа для нас», - заявил президент Украины.