Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.

«Впереди много встреч. Главное — больше безопасности и координации для всех нас. Слава Украине!»,- написал украинский лидер.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил журналистам, что ожидаются встречи Зеленского с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Как сообщают местные СМИ, президент Греции Константинос Тасулас также прибыл в Ереван для участия в саммите. В аэропорту Звартноц его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). В международном аэропорту Звартноц его встретил президент Армении Ваагн Хачатурян.



В армянскую столицу ранее также прибыли принц Монако Альберт II, президент Молдовы Майа Санду, премьер-министры Польши, Чехии, Норвегии и Сербии Дональд Туск, Андрей Бабиш, Йонас Гар Стёре и Джурджо Макут. В аэропорту их встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

У президента Франции Эмманюэля Макрона также запланирован госвизит в Армению.

В Ереване 4-5 мая пройдут саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС - Армения.

Как ожидается, на эти мероприятия в столицу съедутся лидеры более 40 стран Европы.