Зеленский поручил выяснить детали предложения РФ о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить детали предложения президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на 9 мая. Об этом украинский лидер сообщил в своих соцсетях.

Глава государства также предложил прекратить огонь на долгосрочной основе.

«Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии»,-написал Зеленский.

«Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надёжную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате», - отметил президент Украины.

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность объявить перемирие 9 мая.

По итогам переговоров президент Трамп сообщил, разговор был «очень хорошим». Глава Белого дома выразил уверенность, что урегулирование российско-украинского наступит «относительно быстро». Также американский лидер сказал, что предложил главе Кремля «краткосрочное прекращение огня».