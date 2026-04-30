Зеленский поручил выяснить детали предложения РФ о перемирии

Abdulrahman Yusupov
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить детали предложения президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на 9 мая. Об этом украинский лидер сообщил в своих соцсетях.
Глава государства также предложил прекратить огонь на долгосрочной основе.
«Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии»,-написал Зеленский.
«Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надёжную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате», - отметил президент Украины.
29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность объявить перемирие 9 мая.
По итогам переговоров президент Трамп сообщил, разговор был «очень хорошим». Глава Белого дома выразил уверенность, что урегулирование российско-украинского наступит «относительно быстро». Также американский лидер сказал, что предложил главе Кремля «краткосрочное прекращение огня».