Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российская сторона сорвала режим прекращения огня», напомнив о «вчерашних жестоких ударах» по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим городам и общинам Украины.

По словам президента Украины, за сегодняшнюю ночь и утро «зафиксировано более 20 авиаударов с применением более 70 авиабомб».



«Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней», — написал Зеленский в соцсетях, заявив, что, по данным Украины, российские военные с начала суток совершили 1820 активных действий, включая обстрелы, попытки штурмов и воздушные удары. Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — плохое время для публичных «празднований», -написал он в своем Telegram.

«По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями», — резюмировал Зеленский.



Россия на 8 и 9 мая объявила перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в Минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.

Президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии по случаю Дня победы 8 и 9 мая.

