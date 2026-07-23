Президент Украины также сообщил, что в результате авиаудара по одному из предприятий в Павлограде Днепропетровской области есть жертвы

Зеленский: Зимой Украину могут ждать либо мирные переговоры с РФ, либо эскалация Президент Украины также сообщил, что в результате авиаудара по одному из предприятий в Павлограде Днепропетровской области есть жертвы

Зимой Украину могут ждать два пути – либо мирные переговоры с РФ, либо эскалация войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Ирландия Михалом Мартином, передает УНИАН.

"У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь – дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте очень важна для того, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я сосредоточен. Мы с вами понимаем, с кем имеем дело. Потому что альтернатива этому, которую всегда ищет Россия, – это война, усиление мобилизации", – сказал президент.

"Вчера я заслушал обширный доклад разведок, и мы видим, что в окружении Путина есть люди, которые хотят закончить войну, предвидят экономический коллапс. Но есть и военные, которые хотят расширения войны", – добавил Зеленский.

Зеленский также отметил, что среди должностей, которые президент Украины предлагал Михаилу Федорову, министра обороны нет. "Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с главнокомандующим нашей армией, с Генштабом и, безусловно, с президентом Украины", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что в украинской армии планируется «перезагрузка" кадрового состава.

"Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главнокомандующего", – сказал президент.

Он также выразил надежду на то, что бывший главнокомандующий Александр Сырский будет сотрудничать со своим преемником Михаилом Драпатым, а также с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.

Кроме того, президент отметил, что основной задачей нового руководства армии он видит закрытие воздушного пространства и решение проблемы мобилизации.

"Вопрос закрытия воздушного пространства, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если так можно сказать, облика мобилизации – все это придется делать сообща. К сожалению, такого союза раньше не сложилось", – отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил о подготовке к возможному визиту в Соединенные Штаты. Он отметил, что основной темой переговоров станет поиск путей завершения конфликта РФ и Украины.

По его словам, встреча может состояться уже в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля.

Глава государства рассказал, что накануне провел переговоры с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом по поводу организации новой встречи. В ходе беседы стороны обсудили подготовку к предстоящим консультациям, которые должны состояться с участием американской стороны.

По словам Зеленского, Вашингтон уже подготовил несколько предложений, которые планирует обсудить как с Украиной, так и с Россией. Речь идет о возможных вариантах урегулирования войны и дальнейших шагах в рамках дипломатического процесса.

Президент уточнил, что визит в США может состояться уже в ближайшие дни или в течение следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что в результате удара ВС РФ авиабомбой по одному из предприятий в Павлограде Днепропетровской области погибли три человека.

«На данный момент известно о трех погибших в Павлограде в результате удара российской авиабомбой по предприятию. Мои соболезнования их семьям и близким. Десятки людей получили ранения», – написал Зеленский.

По его словам, российские войска также нанесли удары авиабомбами по Херсону, в результате которых есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

Зеленский добавил, что ударам также подверглась критическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях, а по Одесской области были нанесены ракетные удары.

Президент Украины заявил, что Россия ежедневно продолжает наносить удары по территории страны, используя управляемые авиабомбы, ракеты и беспилотники.

Он подчеркнул, что способность Украины отражать подобные атаки имеет «ключевое значение», и призвал партнеров обеспечить бесперебойные поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

«Наши партнеры знают, какие решения могут помочь. Прежде всего не должно быть нехватки ракет для систем Patriot. Важно, чтобы наши партнеры услышали это. Мы работаем круглосуточно на всех уровнях», – отметил Зеленский.