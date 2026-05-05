Зеленский заявил о применении украинских ракет Flamingo по объектам ВПК в Чебоксарах Украинские ракеты Flamingo преодолели расстояние более 1,5 тыс. км. - президент Украины

Украинские военные применили дальнобойные крылатые ракеты F-5 Flamingo в рамках операции Deep Strike по нескольким целям на территории России, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале во вторник, 5 мая.

По словам Зеленского, боевые пуски были произведены минувшей ночью. Он утверждает, что украинские ракеты Flamingo преодолели расстояние более 1,5 тыс. км.

Президент сообщил, что на пораженном предприятии выпускались системы релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуры. По его словам, завод также поставлял элементы навигации для российского военно-морского флота, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

Президент Украины назвал применение дальнобойного оружия «справедливым ответом» на российские удары. Он также заявил, что Россия должна «завершить войну и перейти к реальной дипломатии».

«Мы свое предложение сделали», - написал Зеленский.