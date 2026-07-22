По его словам, сегодня состоялось «успешное поражение дальнобойными ударами важных целей» в Краснодарском и Ставропольском регионах -

Зеленский заявил о поражении нефтебазы и других объектов в РФ По его словам, сегодня состоялось «успешное поражение дальнобойными ударами важных целей» в Краснодарском и Ставропольском регионах -

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ночных ударах ВСУ по территории РФ. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

По его словам, сегодня состоялось «успешное поражение дальнобойными ударами важных целей» в Краснодарском и Ставропольском регионах - логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также поражение нефтебазы.

"В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии", - написал глава государства.

Один человек погиб в результате массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, еще 10 человек пострадали, сообщил в среду, 22 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По словам главы региона, в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.

«При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», - говорится в публикации.

Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, пострадавших там нет. Кондратьев поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы, добавил он.

Возгорание площадью порядка 800 кв. м произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки более чем 16 БПЛА, сообщили в администрации города.

«Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов. По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров», - следует из публикации в социальной сети.

Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.