Зеленский заявил о намрении наносить «превентивные удары» по РФ

Abdulrahman Yusupov
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил наносить «превентивные удары» по объектам, которые, по его словам, Россия «использует для поддержки военных действий против Украины».
«Отдал приказ нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны», – заявил Зеленский в вечернем обращении.
По словам президента, РФ «концентрирует системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, ослабляя защиту других регионов страны». В частности, в Московский регион, по его словам, переброшены «сотни пусковых установок комплексов С-400, С-500 и "Панцирь"».
Также Зеленский заявил, что «на Валдай перебросили почти 90 пусковых установок ПВО из других регионов России».
Кроме того, президент, ссылаясь на данные разведки, заявил о «дефиците топлива более чем в 60 регионах РФ» .