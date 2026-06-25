Зеленский заявил о намрении наносить «превентивные удары» по РФ По словам президента Украины, он отдал соответсвующие поручения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил наносить «превентивные удары» по объектам, которые, по его словам, Россия «использует для поддержки военных действий против Украины».

«Отдал приказ нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны», – заявил Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, РФ «концентрирует системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, ослабляя защиту других регионов страны». В частности, в Московский регион, по его словам, переброшены «сотни пусковых установок комплексов С-400, С-500 и "Панцирь"».

Также Зеленский заявил, что «на Валдай перебросили почти 90 пусковых установок ПВО из других регионов России».

Кроме того, президент, ссылаясь на данные разведки, заявил о «дефиците топлива более чем в 60 регионах РФ» .