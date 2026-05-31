Зеленский заявил об ударе по НПЗ в Саратове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нанесении ВС страны удара по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове.

«Сегодня ночью наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове — это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море», -написал он в соцсетях.

По словам Зеленского, украинские войска выполняют «дальнобойные задачи» в соответствии с утвержденными приоритетами плана таких «санкций».

«За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины», - добавил глава государства.

Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Азовским морем. В ночь на 31 мая в аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Чебоксар, Саратова, Волгограда, Пензы, Сочи и Геленджика временно ограничивали прием и выпуск самолетов.