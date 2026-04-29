Зеленский заявил об «увеличении дальности ударов по РФ» По словам президента, Украина наносит удары по российским объектам на расстоянии «более 1500 километров по прямой»

Украина будет увеличивать дальность ударов вглубь территории РФ с целью «ограничения ее военного потенциала». Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары.

По его словам, Украина наносит удары по российским объектам на расстоянии «более 1500 километров по прямой».

Президент заявил, что каждая такая атака «снижает возможности российской военной промышленности, логистики и нефтяного экспорта».

«Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве», – резюмировал украинский лидер.

Служба безопасности Украины поразила стратегическую нефтеперекачивающую станцию возле российского города Пермь более чем в 1500 километрах от Украины.Об этом говорится в сообщении в Telegram СБУ.

"Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что данная станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ.