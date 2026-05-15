Захарова: Киев не соблюдал объявленное Россией перемирие Официальный представитель МИД РФ также обвинила украинские власти и Запад в попытках использовать гуманитарные темы для давления на Москву

Киев не соблюдал объявленное Россией перемирие, действовавшее с 8 по 11 мая по решению президента РФ Владимира Путина в связи с 81-й годовщиной Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии о ситуации вокруг Украины.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в пятницу, 15 мая.

По ее словам, украинская сторона предсказуемо нарушала режим прекращения огня. Ссылаясь на данные Минобороны РФ, Захарова сообщила, что ВСУ нарушили перемирие 30 383 раза.

«Со своей стороны российские Вооруженные силы строго соблюдали режим тишины на поле боя, все удары по позициям врага, пунктам управления и местам запуска БПЛА носили исключительно ответный, зеркальный характер», - заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что за период действия введенного Россией режима прекращения огня, а также объявленного Киевом «псевдоперемирия» с 5 мая, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребенок. Ранения, по ее словам, получили 209 человек, среди них 14 детей.

Официальный представитель МИД привела в качестве примеров удары по Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Херсонской и Запорожской областям, а также ДНР. Среди пострадавших, как отметила Захарова, были дети, мирные жители и сотрудники скорой помощи.

В МИД указали на инцидент у берегов Греции

Захарова также обратила внимание на обнаружение украинского безэкипажного катера у берегов греческого острова Лефкада. По ее словам, на борту находилось 300 кг взрывчатки, а сам катер был оснащен навигационными датчиками и системами связи.

В Москве считают, что этот инцидент стал предупреждением о растущей угрозе украинского терроризма для европейских стран. «Это еще одно серьезное предостережение о растущем уровне украинского терроризма, который представляет реальную угрозу любой стране Европы», - подчеркнула Захарова.

Москва отвергла обвинения по теме детей

Отдельно представитель МИД прокомментировала встречу так называемой Международной коалиции за возвращение украинских детей, прошедшую 11 мая в Брюсселе. По ее словам, участники вновь повторили обвинения в адрес России о якобы «похищении 20 тысяч украинских детей», не представив доказательств.



«Никто из авторов этой фальшивки даже не пытается составить их список или хотя бы сообщить о его наличии», - сказала Захарова.

Она заявила, что работа по воссоединению детей с родственниками ведется по поручению президента России с начала специальной военной операции при содействии Ватикана, Катара и Международного комитета Красного Креста. По данным Захаровой, к настоящему времени 141 несовершеннолетний из 114 семей воссоединился с родными на Украине и в других странах, а в Россию с Украины вернулись 30 детей из 22 семей.

О «давлении» на русский язык

Представитель МИД также обвинила Киев в продолжении борьбы с русским языком и русскоязычными гражданами. По ее словам, языковые ограничения в Украине могут затронуть и ВСУ, где предлагается контролировать соблюдение языкового законодательства среди военнослужащих.

Захарова заявила, что украинские власти при поддержке западных стран «шаг за шагом пытаются лишить собственный народ» права говорить и учиться на русском языке.

Она подчеркнула, что перечисленные факты, по оценке Москвы, подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины.