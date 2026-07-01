Жозеф Аун: Мы высоко ценим роль, которую Турция играет как региональная держава Президент Жозеф Аун сообщил, что пригласил президента Эрдогана посетить Ливан

Президент Ливана Жозеф Аун подчеркнул, что его визит в Анкару является отражением перехода прочных дружеских отношений между Турцией и Ливаном в стадию стратегического партнерства.

Согласно письменному заявлению администрации президента Ливана, Аун вернулся в Бейрут после визита в Анкару, который он совершил по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи с президентом Эрдоганом были обсуждены события в Ливане и регионе, а также отношения между двумя странами и сотрудничество в различных сферах.

«Мы высоко ценим роль, которую Турция играет как региональная держава», - заявил президент.

Обратив внимание на прочные отношения между двумя странами и подчеркнув важность сотрудничества Турции и Ливана в сферах восстановления, энергетики и нефтяной промышленности, он добавил:

«Мой визит в Анкару, состоявшийся через несколько дней после визита премьер-министра Невафа Салама, отражает переход прочных дружеских отношений между двумя странами в стадию стратегического партнерства».

«Я благодарен Турции за её непоколебимую поддержку Ливана, особенно в периоды кризисов, за помощь, оказанную ливанской армии, а также за её присутствие в составе Временных миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН) в Ливане (UNIFIL)».

Отметив, что Турция является страной, обладающей обширными связями, которые позволят ей сыграть ведущую роль в прекращении израильских атак, Аун заявил, что у его страны больше нет сил выдерживать войны.

Что касается помощи, которую Турция может оказать Ливану, Жозеф Аун особо отметил, в частности, обучение и оснащение ливанской армии, а также предоставление контейнерных домов, которые обеспечат возвращение в свои населённые пункты граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за израильских атак.

В своём заявлении президент также сообщил, что пригласил президента Эрдогана посетить Ливан.