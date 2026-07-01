Жеенбек Кулубаев: Кыргызстан и Турция проявляют общую волю к дальнейшему укреплению и развитию отношений Кыргызстан отдает приоритет диалогу, сотрудничеству и дипломатии, а не конфликтам - заявил глава МИД Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызстана Жеенбек Кулубаев заявил: «Мы провели плодотворную и всестороннюю беседу с господином Хаканом Фиданом. Наши переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия».

Кулубаев выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, состоявшейся по итогам 7-го заседания Совместной группы стратегического планирования Турция-Кыргызстан в Анкаре.

Отметив, что он и его турецкий коллега совместно председательствовали на 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования Кыргызстана и Турции, Кулубаев сказал: «Мы провели плодотворную и всестороннюю беседу с господином Хаканом Фиданом. Наши переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия. Это явно свидетельствует об общей воле наших стран к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества».

Кыргызский министр сообщил, что в ходе переговоров они всесторонне оценили текущее состояние отношений между Кыргызстаном и Турцией и обсудили конкретные шаги по углублению двустороннего сотрудничества, а также подробно рассмотрели вопросы подготовки взаимных визитов: визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию и визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.

Подчеркнув, что развитие сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций является одним из приоритетных вопросов повестки дня переговоров, Кулубаев отметил, что стороны вновь подтвердили готовность оказывать мощную политическую поддержку инвестиционным инициативам, отвечающим взаимным интересам обеих стран, и создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов.

По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в культурной, гуманитарной и образовательной сферах, Кулубаев: «Мы также обменялись мнениями по вопросам создания более благоприятных условий для жизни, работы и обучения наших граждан, а также по дальнейшему упрощению взаимных визитов между братскими народами Кыргызстана и Турции».

⁠Мы всегда поддерживаем посреднические усилия Турции

Кулубаев, выразив уверенность в том, что этот визит внесет значительный вклад в отношения между двумя странами, продолжил словами:

«Я искренне верю, что мой сегодняшний визит и существующие договоренности придадут новый импульс дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Турцией, а также еще больше укрепят дружбу, взаимное доверие и взаимопонимание между нашими братскими народами. Мы всегда поддерживаем реформы в Турции и ее посреднические усилия. Турецкая Республика играет важнейшую роль в обеспечении мира в регионе и урегулировании кризисов. Желаю успехов в этой работе президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Хакану Фидану».

Министр выразил удовлетворение проявленным гостеприимством: «Мой дорогой брат Хакан Фидан, ещё раз благодарю вас за гостеприимство. От всего сердца желаю народу братской Турции роста и процветания. Приглашаю Хакана Фидана совершить официальный визит в Кыргызскую Республику».

Средний коридор и железнодорожные проекты являются нашим главным приоритетом

Обратив внимание на стратегическую важность региональных транспортных проектов, Кулубаев отметил следующее:

«Для нас Средний коридор является одним из важнейших направлений. В связи с этим мы нацелены на то, чтобы в будущем обеспечить подключение к Среднему коридору посредством строительства железнодорожной линии Китай–Кыргызстан–Узбекистан. В ходе встречи мы выразили намерение выйти через эту линию, с помощью Турции, на рынки Европы и арабских стран. Кроме того, в качестве практического результата сегодняшней встречи мы также обсудили на уровне министерств иностранных дел вопрос о временном членстве Кыргызстана в Совете Безопасности ООН на период 2027–2028 годов».

Сообщив, что в ходе встречи также были подробно обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности, Кулубаев отметил: «Мы едины в вопросе обеспечения глобальной и региональной безопасности. Мы едины в том, что конфликты в мире должны разрешаться путем мира, диалога и дипломатии. Мы достигли согласия в том, что проблемы должны решаться дипломатическим путем в рамках норм международного права».

⁠Благодарность за поддержку кандидатуры Турции в Совет Безопасности ООН

Подчеркнув важность поддержки, оказанной Турцией в достижении Кыргызстаном этого дипломатического успеха, Кулубаев заявил: «Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность господину министру, Министерству иностранных дел Турции и посольствам во всех странах за их вклад в это стратегическое достижение».

Кулубаев высказался по поводу этого исторического шага Кыргызстана на международной арене следующим образом:

«Как всем известно, Кыргызская Республика добилась исторического успеха, будучи избранной временным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на период 2027–2028 годов. В качестве члена Совета Безопасности Кыргызстан стремится быть конструктивной страной, способной наводить мосты между различными точками зрения и интересами. Мы придерживаемся подхода, при котором приоритет отдается диалогу, сотрудничеству и дипломатии, а не конфликтам».

Подчеркнув, что Кыргызстан полон решимости внести конкретный вклад в укрепление эффективности ООН, играющей центральную роль в поддержании международного мира и безопасности, Кулубаев выразил уверенность в том, что его страна, являясь ответственным и активным членом международного сообщества, будет и впредь работать над укреплением взаимного понимания, доверия и культуры компромисса.

Глава МИД Кыргызстана также отметил следующие приоритеты своей страны в Совете Безопасности ООН:

«Среди приоритетов Кыргызстана — более решительная защита интересов горных стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств на международных площадках. В этом ключе мы готовы продолжать тесное сотрудничество со странами Африки, Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, Кыргызстан готов поделиться с международным сообществом своим опытом в области мирного урегулирования пограничных вопросов и укрепления взаимного доверия дипломатическими средствами».