ЕК и Украина подписали документ для выделения кредита на €90 млрд

Первый транш финансовой помощи Киеву планируется направить во втором квартале 2026 года

Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к выделению Киеву кредитного пакета на €90 млрд в 2026–2027 годах. Средства должны быть направлены на поддержку украинского бюджета, укрепление экономической устойчивости страны и финансирование оборонных потребностей.

О подписании документа сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети американской компании Х.

По его словам, стороны «уверенно продвигаются» к первому траншу кредита поддержки Украины.

«Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале», - написал Домбровскис.

В Еврокомиссии заявили, что поддержка должна укрепить экономическую устойчивость Украины, увеличить внутренние доходы и усилить борьбу с коррупцией. Дальнейшее выделение средств будет связано с выполнением Киевом согласованных реформ и обязательств на пути к вступлению в ЕС.

Меморандум о взаимопонимании является одним из ключевых документов, необходимых для запуска выплат. Ранее в Брюсселе указывали, что перед перечислением средств должны быть окончательно оформлены правовая база программы, условия макрофинансовой помощи и изменения в механизмы поддержки Украины.