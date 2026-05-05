Джевдет Йылмаз: Нормализация отношений между Турцией и Арменией служит примером для других Мы считаем, что с установлением мира и нормализации обстановки на Южном Кавказе в первую очередь выиграют все жители этого региона - заявил вице-президент Турции

Процесс нормализации отношений и мирный процесс, достигнутые между Турцией и Арменией на Южном Кавказе, являются «чрезвычайно ценными» и «станут примером и источником вдохновения для других», — заявил в понедельник, 4 мая в Ереване вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

«К сожалению, во многих регионах мира ситуация обстоит иначе. Существует множество конфликтов и все более обостряющихся войн», — сказал Йылмаз журналистам в кулуарах 8-го саммита Европейского политического сообщества.

Две страны подписали меморандум о взаимопонимании по совместному восстановлению древнего моста Ани.

Об этом соглашении было объявлено после встречи Йылмаза и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в кулуарах саммита в столице Армении.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес важный вклад в то, чтобы этот процесс дошел до этой стадии», — отметил политик, добавив, что Пашинян «также внес значительный вклад, продемонстрировав мужественное лидерство, представив реалистичное видение, отвечающее интересам его народа — не только на словах, но и конкретными действиями».

Назвав встречу, состоявшуюся в понедельник в Ереване, «исторической», вице-президент заявил: «Как с точки зрения отношений между Турцией и Арменией, так и с точки зрения отношений между Азербайджаном и Арменией, участие и атмосфера здесь были крайне позитивными. Я надеюсь, что это принесет благотворные результаты для общего будущего, географического единства и общей судьбы всех народов и государств в этом регионе».

Йылмаз также подчеркнул более широкую дипломатическую роль Турции: «В то же время президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать нормализацию отношений и мир, задействуя всю мощь и ресурсы Турции, поддерживая диалог со всеми сторонами в регионе».

Он добавил, что «дипломатия Эрдогана в интересах мира распространяется на многие области — не только на этот вопрос, но и на конфликты с участием Ирана, Израиля и США, Газы, Африки, Сирии и Балкан».

«Каждый отдельный шаг сам по себе может показаться недостаточным, но со временем эти шаги накапливаются, укрепляя доверие между странами», - добавил он.

Он также указал на практические достижения, включая транспортные и инвестиционные связи: «Turkish Airlines возобновила полеты в Стамбул, и есть планы по их увеличению. Pegasus также начала полеты. Также наблюдаются важные изменения в сфере телекоммуникаций».

Говоря о более широких последствиях ближневосточного конфликта, он отметил: «Мы считаем, что мир служит на благо человечества. Справедливый мир приносит пользу всем. Войны в конечном итоге приводят к разрушениям и влекут за собой огромные человеческие жертвы. Как показал недавний конфликт между Ираном, США и Израилем, войны также приводят к значительным экономическим потерям».

«Что касается моста Ани, то техническая подготовка уже завершена. Наши учреждения уже находятся на месте. Препятствий больше нет, поэтому ожидается, что работы начнутся очень скоро», - сообщил вице-президент.

Новая атмосфера на Южном Кавказе

По его словам, «в отношениях между Азербайджаном и Арменией с каждым днем наблюдается прогресс, предпринимаются взаимные позитивные шаги», добавив, что параллельные усилия Турции и Армении «создают новую атмосферу на Южном Кавказе».

«Это один из самых стратегически важных регионов в мире. Исторически он всегда был транзитным регионом. Мы считаем, что с установлением мира и нормализации обстановки на Южном Кавказе в первую очередь выиграют все жители этого региона. Азербайджан, Армения и Турция — все эти страны получат выгоду», — подчеркнул он.

Вице-президент также связал региональную стабильность с динамикой мировой торговли: «Как известно, идет война с участием России, конфликты распространяются на юг, а южные маршруты работают почти на полную мощность. Поэтому «Средний коридор» чрезвычайно важен, и сегодня все более ясно осознают его стратегическое значение».

В заключение Джевдет Йылмаз поблагодарил армянских официальных лиц за теплый прием в Ереване.

«Наконец, я хотел бы сказать, что с момента нашего прибытия армянские власти проявили к нам большой интерес и гостеприимство. Я хотел бы поблагодарить всех армянских официальных лиц, особенно премьер-министра Пашиняна, за теплый прием и за создание такой позитивной атмосферы», - резюмировал вице-президент Турции.