Джевдет Йылмаз:Турция в очередной раз продемонстрировала свое исключительное положение на международной арене Вице-президент Турции с удовлетворением отметил, что саммит, прошедший под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, завершился успешно

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, комментируя 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО, заявил: «Этот важный саммит, прошедший в нашей стране, был успешно проведен как с точки зрения содержания, так и с точки зрения качества организации. Турция в очередной раз продемонстрировала свое исключительное положение на международной арене благодаря своему богатому дипломатическому опыту и способности принимать такие мероприятия».



В своей публикации в социальной сети NSosyal Йылмаз с удовлетворением отметил, что саммит, прошедший под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, завершился успешно.



«Этот важный саммит, прошедший в нашей стране, был успешно проведен как с точки зрения содержания, так и с точки зрения качества организации. Турция благодаря своему богатому дипломатическому опыту и способности принимать международные мероприятия в очередной раз продемонстрировала свое исключительное положение на международной арене. Я надеюсь, что саммит принесет благотворные результаты для нашей страны, нашего региона и Альянса, и поздравляю все наши учреждения, участвовавшие в организации, а также всех, кто внес свой вклад в его проведение», - подчеркнул вице-президент.