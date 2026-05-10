Экономическая миссия Бельгии королевского уровня в Турцию проходит впервые с 2012 года

Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой прибыла в Стамбул Экономическая миссия Бельгии королевского уровня в Турцию проходит впервые с 2012 года

В Стамбул в воскресенье, 10 мая в рамках «Экономической миссии» прибыла крупная делегация из Бельгии во главе с королевой Матильдой.

Самолет с королевой Матильдой и сопровождающей ее делегацией приземлился в Стамбульском аэропорту в 12:00.

Королеву Бельгии Матильду и сопровождающую ее делегацию в аэропорту встретили министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ и другие официальные лица.

В состав делегации во главе с королевой входят вице-премьер и глава МИД Максим Прево, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, министр-президент правительства Брюссельского столичного региона Борис Дильес, премьер-министр Фландрии Маттиас Депендале и вице-премьер Валлонии Пьер-Ив Желоле, а также 428 представителей частного сектора.

Ожидается, что в рамках визита Экономической миссии будет продемонстрирована общая воля к дальнейшему укреплению набирающих в последний период импульс турецко-бельгийских отношений путем диверсификации сфер сотрудничества, а также будут всесторонне рассмотрены экономические и торговые отношения между двумя странами.

В этой связи планируется оценка инвестиционных и деловых возможностей в ключевых секторах, включая энергетику, оборонную промышленность, авиацию, логистику, здравоохранение, банковское дело, технологии и цифровизацию, проведение визитов на предприятия, а также организация двусторонних встреч и контактов между компаниями в формате B2B.

Экономическая миссия Бельгии

Визиты «Экономической миссии», организуемые Бельгией дважды в год, выделяются как важные для бельгийской системы мероприятия в области экономической дипломатии с сильной политической составляющей.

В рамках визитов миссии проводится множество мероприятий, посвященных ключевым секторам двусторонних экономических отношений со страной-хозяйкой, и предпринимаются конкретные шаги для развития сотрудничества.

В последний раз визит Экономической миссии из Бельгии в Турцию состоялся в 2012 году. Возглавлял тогда эту миссию король Филипп, носивший в тот период титул наследного принца, а сопровождала его королева Матильда, носившая тогда титул принцессы.