Главы Минобороны Турции и Сомали обсудили вопросы сотрудничества Встреча состоялась на полях Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел во вторник встречу с сомалийским коллегой Ахмедом Моаллимом Фики. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Встреча состоялась на полях Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле. Глава Минобороны Сомали находится в Стамбуле для участия в выставке.

В публикации также были размещены кадры встречи.

В Стамбульском выставочном центре стартовала международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, организованная кластером SAHA İstanbul — крупнейшим оборонным, авиационным и космическим промышленным кластером Турции и Европы.

SAHA 2026 организована на общей площади в 400 тыс. квадратных метров, включая и крытые и открытые пространства. Под открытую выставочную зону выделено 20 тыс. квадратных метров, что делает ее одной из крупнейших в своей истории.

В выставке участвуют представители более чем 120 стран, свыше 1700 компаний (в том числе 263 международных) и более 30 тыс. отраслевых специалистов.