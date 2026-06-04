Хакан Фидан и Мухаммед бин Абдуррахман Аль Сани рассмотрели развитие событий на Ближнем Востоке

Главы МИД Турции и Катара обменялись мнениями о ходе переговорного процесса между Ираном и США Хакан Фидан и Мухаммед бин Абдуррахман Аль Сани рассмотрели развитие событий на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани ход переговоров между Ираном и США.

По информации из источников в Министерстве иностранных дел, министр Фидан провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Аль Сани.

В ходе беседы стороны обсудили позиции сторон и текущий этап продолжающегося переговорного процесса между Ираном и США.