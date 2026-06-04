Главы МИД Турции и Катара обменялись мнениями о ходе переговорного процесса между Ираном и США

Muhammet Tarhan, Nariman Mehdiyev
04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Сани ход переговоров между Ираном и США.
По информации из источников в Министерстве иностранных дел, министр Фидан провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Аль Сани.
В ходе беседы стороны обсудили позиции сторон и текущий этап продолжающегося переговорного процесса между Ираном и США.