Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили вопросы региональной безопасности

Nariman Mehdiyev
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Между министрами иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоялся телефонный разговор.
Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Согласно этой информации, в ходе разговора министры обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, повестку стратегического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия и координации в рамках международных и региональных организаций.
Главы МИД, подчеркнув, что политический диалог на высшем уровне и взаимная поддержка между братскими странами составляют основу двусторонних отношений, отметили важность продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в регионе, процессов, происходящих в постконфликтный период, и шагов, предпринимаемых в направлении обеспечения регионального мира и стабильности.