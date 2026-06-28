Хакан Фидан и Джейхун Байрамов обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией и повестку стратегического сотрудничества между двумя странами

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили вопросы региональной безопасности Хакан Фидан и Джейхун Байрамов обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией и повестку стратегического сотрудничества между двумя странами

Между министрами иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоялся телефонный разговор.



Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно этой информации, в ходе разговора министры обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, повестку стратегического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия и координации в рамках международных и региональных организаций.

Главы МИД, подчеркнув, что политический диалог на высшем уровне и взаимная поддержка между братскими странами составляют основу двусторонних отношений, отметили важность продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в регионе, процессов, происходящих в постконфликтный период, и шагов, предпринимаемых в направлении обеспечения регионального мира и стабильности.