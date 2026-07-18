Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Персидском заливе, подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.

"Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей. "Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - подчеркнули в министерстве.