Глава турецкой разведки провел встречу со своим египетским коллегой

Nariman Mehdiyev, Mehmet Şah Yılmaz
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Глава Национальной разведывательной службы (MİT) Ибрагим Калын 29 июня встретился в Анкаре с главой Генеральной разведывательной службы Египта Хасаном Рашатом.
По информации из источников в силовых структурах, глава MİT в понедельник, 29 июня провел встречу в Анкаре с главой Генеральной разведывательной службы Египта.
В ходе встречи, на которой обсуждался ход реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в связи с растущими нарушениями со стороны Израиля в секторе Газа, стороны пришли к соглашению о необходимости продолжения усилий по предотвращению нарушений, а также укреплению координации и сотрудничества.
Калын подчеркнул, что Турция, как и всегда, будет и впредь всеми силами поддерживать палестинский народ.
В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Египтом, были затронуты вопросы объединения правительств и вооруженных сил восточной и западной частей Ливии под единой властью, а также развитие событий в Сомали.
Стороны также затронули тему продолжающихся столкновений между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования.