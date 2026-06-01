Глава турецкой разведки встретился с делегацией ХАМАС Ибрагим Калын заверил, что Турция продолжит свои усилия по обеспечению прочного мира в Газе

Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Мухаммедом Дервишем и членами Политического бюро ХАМАС, посвященную второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.



По информации из источников в силовых структурах, Калын встретился в Анкаре с представителями ХАМАС и обсудил с ними ход выполнения соглашения.



В ходе встречи делегация ХАМАС заявила о соблюдении правил перемирия и проинформировала главу MİT о нарушениях со стороны Израиля.



Среди тем беседы были атаки израильской армии на сектор Газа, совершенные в период праздника Курбан-байрам, а также были затронуты усилия Турции, выступающей в качестве страны-гаранта, по обеспечению соблюдения перемирия в Газе.



В ходе встречи также были обсуждены меры, которые необходимо принять для предотвращения нарушений со стороны Израиля.

Стороны подчеркнули, что необходимо противостоять политике оккупации и дестабилизации со стороны Израиля, направленной на весь регион, в первую очередь на Иерусалим. Участники встречи отметили, что не будет допущено никаких «свершившихся фактов».



В ходе встречи обсуждались меры по обеспечению выполнения Израилем своих обязательств в рамках первого этапа перемирия и ход переговорного процесса, была представлена информация о гуманитарной помощи, оказываемой Турцией Газе, а также рассмотрены совместные с региональными странами и международными организациями усилия по обеспечению доставки дополнительной помощи.



Делегация ХАМАС поблагодарила президента Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия Турции по установлению мира в Газе. Ибрагим Калын заверил, что Турция продолжит свои усилия по обеспечению прочного мира в Газе.