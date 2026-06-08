В переговорах принимают участие высокопоставленные должностные лица из Турции Египта и Катара, а также представители палестинских группировок

Глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын принимает участие в переговорах по Газе В переговорах принимают участие высокопоставленные должностные лица из Турции Египта и Катара, а также представители палестинских группировок

Глава Национальной разведывательной службы Турции (MİT) Ибрагим Калын встретился с представителями палестинских группировок и стран-гарантов в рамках переговоров, прошедших в Каире в целях реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Египта, стороны, собравшиеся в Каире, обсудили проект «дорожной карты», направленный на продвижение процесса перемирия и устранение затруднений на местах.

В переговорах принимают участие высокопоставленные должностные лица из Турции Египта и Катара, а также представители палестинских группировок.

В ходе обсуждений стороны в целом рассмотрели вопросы продвижения процесса в «конструктивной атмосфере».

На встрече были обсуждены вопросы выполнения обязательств в рамках первого этапа перемирия, увеличения объема поступающей гуманитарной помощи и мер по поддержанию спокойствия на местах.

В повестку дня встречи также вошли вопросы управления Газой, процесса восстановления, развертывания международных сил и механизмов обеспечения соблюдения перемирия.

По информации из источников в силовых структурах, Калын в кулуарах встречи в Каире также провел встречи с министром разведки Египта Хасаном Решадом и премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль-Сани.

В ходе переговоров были затронуты темы войны между США/Израилем и Ираном, а также ситуации в Сомали, Судане и Ливии.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября 2025 года; на первом этапе были реализованы такие меры, как обмен пленными, увеличение объема поступающей гуманитарной помощи и частичный вывод израильских войск из некоторых районов. Палестинские источники, однако, отмечают, что Израиль не выполняет в полном объеме свои обязательства по соглашению и продолжает наносить удары.

На втором этапе соглашения предполагается обсуждение вопросов управления Газой, восстановления, развертывания международных сил, вывода израильских войск и некоторых политико-безопасностных мер.

Представители палестинских группировок и стран-гарантов начали переговоры по второму этапу перемирия в Каире 7 июня.